Более тысячи человек приняли участие в гонке с препятствиями в Зарайске

Подмосковный Зарайск принял очередной забег Bison Race, приуроченный к 874-летию города. В гонке с препятствиями приняли участие порядка тысячи человек.

«Этот забег — знаковое событие в масштабе региона. За год мероприятие обзавелось огромной популярностью, сплотило вокруг себя подмосковных спортсменов и тех, кто за здоровый образ жизни», — заявил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он также поблагодарил всех участников и организаторов забега, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта МО.

Гонка с препятствиями Bison Race проводится в Зарайске второй раз. Победителей определили в двух видах зачета — среди мужских команд и смешанных команд. В каждую входило по четыре человека.

Для участников подготовили трассу с естественными и искусственными препятствиями. Старт забега состоялся около Зарайского кремля, где когда-то обнаружили древнюю фигурку бизона — ей более 22 тысяч лет. В честь этой находки и была названа сама гонка.

Также для всех желающих организовали экскурсию по достопримечательностям Зарайска.