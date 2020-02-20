Более полутора тысяч волонтеров поучаствуют в Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Всего будут задействованы более полутора тысяч волонтеров, которые помогут создавать атмосферу праздника для гостей и спортсменов.

Претендентов было более 10 тысяч человек. Из них 70% — девушки, 20% — молодые люди. 5% — иногородние или иностранцы.

13 марта станут известны итоги отбора, а потом волонтеров начнут обучать.