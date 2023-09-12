Спорт 12 сентября 2023, 12:43 Более половины идей проекта «Мой спортивный район» реализовали в Москве Проект «Мой спортивный район» реализовал в Москве 26 из 40 идей жителей столицы Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве реализуют проект «Мой спортивный район». Более половины идей его инициаторов, 26 из 40, уже воплотили в жизнь. Например, стали проводить бесплатные тренировки по баскетболу и настольному теннису, сообщили на сайте мэра и правительства столицы.

Так, квалифицированные тренеры начали проводить бесплатные занятия по баскетболу и настольному теннису на свежем воздухе. На сайте проекта теперь публикуют фото с занятий и рассказы жителей об их достижениях. Там же появился план для самостоятельных занятий на уличных тренажерах.

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Участники направили уже более 1,8 тысячи идей и оставили свыше 2,7 тысячи комментариев в тематических обсуждениях.

Ранее стало известно, что московская компания создала мультимедийный комплекс для умных спортплощадок. Новинка предоставляет пользователям широкий набор цифровых сервисов: сбор статистических данных по занятиям спортом, регистрация и авторизация с помощью QR-кодов.