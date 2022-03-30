Более 70 канадских гимнастов пожаловались на сексуальное насилие со стороны тренеров

Более 70 канадских гимнастов пожаловались генеральному директору «Спорт Канада» Вики Уокер на регулярное сексуальное насилие со стороны тренеров. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Они написали открытое письмо. В тексте письма спортсмены попросили принять меры, чтобы новое поколение гимнастов с этим не сталкивалось. Они отметили, что в связи с насилием поступает множество жалоб.

«Объектами этих жалоб были канадские тренеры, со многими из которых мы сталкивались в несовершеннолетнем возрасте», — говорится в тексте.