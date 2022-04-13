Более 520 тысяч долларов заплатил фанат за коллекционную карточку с Месси

В ходе интернет-аукциона коллекционная карточка с Лионелем Мессии ушла за 522 тысячи долларов. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на иностранные СМИ.

На торгах была представлена карточка, на которой Месси изображен в форме аргентинской сборной на чемпионате мира, который прошел в Бразилии в 2014 году. На том мундиале аргентинцам удалось дойти до финала, однако они проиграли сборной Германии с минимальным счетом 0:1.