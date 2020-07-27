Более 40 спортивных объектов построят в Москве до конца 2022 года

«В Адресной инвестиционной программе города на эти цели заложено более 28 миллиардов рублей», — приводит слова Загрутдинова «Вечерняя Москва».

В нынешнем году должны достроить и ввести в эксплуатацию 11 объектов.

На данный момент уже готовы: футбольное поле в СВАО, ВМХ-велодром в Печатниках, спортивный комплекс на Малой Филевской улице и центр современного пятиборья в районе Северный. Также до конца года завершатся работы в легкоатлетическом манеже на Инженерной улице и физкультурно-оздоровительном комплексе на Тушинской.