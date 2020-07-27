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    27 июля 2020, 17:46

    Более 40 спортивных объектов построят в Москве до конца 2022 года

    Анастасия Кременчугская

    Рафик Загрутдинов, руководитель Департамента строительства города Москвы, рассказал, что до 2022 года в столице запланировано построить 44 спортивных объекта. Об этом сообщил «Интерфакс».

    «В Адресной инвестиционной программе города на эти цели заложено более 28 миллиардов рублей», — приводит слова Загрутдинова «Вечерняя Москва».

    В нынешнем году должны достроить и ввести в эксплуатацию 11 объектов.

    На данный момент уже готовы: футбольное поле в СВАО, ВМХ-велодром в Печатниках, спортивный комплекс на Малой Филевской улице и центр современного пятиборья в районе Северный. Также до конца года завершатся работы в легкоатлетическом манеже на Инженерной улице и физкультурно-оздоровительном комплексе на Тушинской.

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