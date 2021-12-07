Более 300 жителей Ижевска приняли участие в хоккее на валенках

В Ижевске на центральной площади накануне прошел Всероссийский марафон дворового хоккея. К соревнованиям на валенках присоединились более 300 местных жителей. Об этом сообщило издание Izhlife.

«Самое важное, на мой взгляд, что мы объединили дворовые инициативы со всей России. Это на самом деле настоящая народная инициатива. В абсолютном большинстве участники этого проекта не министры, не управления спорта, а общественные организации, советы отцов, просто инициативные люди», — рассказал организатор мероприятия, руководитель ижевской Хоккей-на-валеночной лиги (ХНВЛ) Михаил Смагин.

Принять участие в хоккее на валенках приехали школьники и студенты, команды дворов и микрорайонов, корпоративные дружины, представители органов власти, а также воспитанники спортивно-адаптивной школы, где занимаются дети с нарушением зрения.

Подобный марафон может повториться уже в этом сезоне.

«Еще один марафон точно будет. Есть две даты, когда можно было бы снова его организовать. Одна — в этом сезоне, в поддержку Олимпиады, в феврале. Вторая дата — через год, в начале декабря. Мы точно планируем захватить больше регионов. Очень многие пишут, как это классно, и благодарят, что мы объединили людей», — заключил Смагин.

Запись онлайн-трансляции марафона, к которой подключались 30 городов-участников, можно увидеть по ссылке.