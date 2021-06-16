На петербургский стадион «Газпром Арена», на котором проходил матч между сборными РФ и Финляндии в рамках Евро-2020, пришли 24 540 человек. Об этом сообщило РИА «Новости».

РИА ФАН отметило, что на чемпионате Европы этот показатель посещаемости является третьим. Во время матча сборной России с бельгийцами на трибунах присутствовали 26 264 человека.

Россияне победили финнов со счетом 1:0. В конце первого тайма гол забил хавбек Алексей Миранчук.

«Ну, можно сказать, что сложилось все удачно. Финнов мы должны обыгрывать, потому что мастерство и класс некоторых футболистов у нас выше», — заметил бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой.