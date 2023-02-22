Спорт 22 февраля 2023, 17:37 Более 200 спортивных мероприятий проведут в ЯНАО на текущей неделе

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Директор департамента по физической культуре и спорту ЯНАО Андрей Масанов рассказал о проведении более 200 спортивных мероприятий в регионе, начиная с 25 февраля. Об этом написал «Ямал-Медиа».

«Неделя зимних видов спорта на Ямале стартует 25 февраля и продлится до 5 марта. В планах — проведение более 200 спортивных мероприятий», — говорится в сообщении.

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По его словам, в регионе запланированы турниры по лыжным гонкам, хоккею в валенках, мастер-классы по фигурному катанию.

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