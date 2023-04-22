22 апреля 2023, 15:29
Более 1,5 тысячи человек записались на Гагаринский забег в Звездном Городке
Руководитель «Лиги героев» Ксения Шойгу рассказала о популярности Гагаринского забега
В Звездном Городке дан старт Гагаринскому забегу. Полумарафон посвятили первому человеку в космосе — Юрию Гагарину. Руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу рассказала о популярности мероприятия, сообщил телеканал «Звезда».
Гагаринский забег считается одним из старейших в Московской области. Полумарафон проходит уже в 53-й раз. В нем примут участие свыше 1500 человек. Шойгу рассказала, что Гагаринский забег обладает огромной популярностью. Места на мероприятия разобрали сразу после открытия записи.
Реклама
«Мы только объявили об открытии старта, и практически сразу не осталось больше свободных слотов, с учетом того, что есть ограничение по пропускной способности», — подчеркнула она.
На прошлой неделе Ксения Шойгу попала в санкционный список Украины. Указ о новых рестрикциях подписал глава киевского режима Владимир Зеленский. Также ограничения ввели против 433 физических и 241 юридического лица из России. Они будут действовать сроком от 10 до 50 лет, сообщили «Известия». По данным издания Nation News, официальные представители США также запугивают российских союзников санкциями.
Спортсмены
Реклама
Реклама