Спорт 22 апреля 2023, 15:29 Более 1,5 тысячи человек записались на Гагаринский забег в Звездном Городке Руководитель «Лиги героев» Ксения Шойгу рассказала о популярности Гагаринского забега Министерство физической культуры и спорта

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В Звездном Городке дан старт Гагаринскому забегу. Полумарафон посвятили первому человеку в космосе — Юрию Гагарину. Руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу рассказала о популярности мероприятия, сообщил телеканал «Звезда».

Гагаринский забег считается одним из старейших в Московской области. Полумарафон проходит уже в 53-й раз. В нем примут участие свыше 1500 человек. Шойгу рассказала, что Гагаринский забег обладает огромной популярностью. Места на мероприятия разобрали сразу после открытия записи.

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«Мы только объявили об открытии старта, и практически сразу не осталось больше свободных слотов, с учетом того, что есть ограничение по пропускной способности», — подчеркнула она.

На прошлой неделе Ксения Шойгу попала в санкционный список Украины. Указ о новых рестрикциях подписал глава киевского режима Владимир Зеленский. Также ограничения ввели против 433 физических и 241 юридического лица из России. Они будут действовать сроком от 10 до 50 лет, сообщили «Известия». По данным издания Nation News, официальные представители США также запугивают российских союзников санкциями.