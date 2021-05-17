Более 10 игроков сборной Италии по хоккею заразились коронавирусом

В преддверии чемпионата мира по хоккею в сборной Италии выявлено 15 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил сайт «Мир 24».

В Ригу, где будет проходить чемпионат мира, приехали 23 члена сборной Италии (13 бомбардиров, семь защитников, три голкипера). У 15 игроков обнаружили коронавирус.

Российская сборная, прилетев в Латвию, сразу же ушла на самоизоляцию. С 16 по 18 мая они будут заниматься с тренерами по общей физической подготовке по видеосвязи.