Боксеры устроили тренировку в поддержку Путина

в Екатеринбурге прошла открытая тренировка по боксу в поддержку Путина перед предстоящей встречей президента с Джо Байденом. В тренировке поучаствовали 6500 человек, написало Ura.ru.

Акцию организовали Федерация бокса России и компания «Сима-Ленд». Помимо боксеров-любителей в ней приняли участие олимпийские чемпионы по боксу Егор Мехонцев, Рахим Чахкиев и Евгений Тищенко, а также другие выдающиеся спортсмены.

«Открытая тренировка в поддержку президента России побила мировой рекорд и стала самой массовой тренировкой по боксу. Предыдущий рекорд был установлен в 2017 году на Красной площади, во время празднования Международного дня бокса, тогда в тренировке приняло участие 3500 боксеров», — рассказали в пресс-службе Федерации бокса.