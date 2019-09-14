Боксеры Ковалев и Альварес встретятся на ринге в США

Россиянин Сергей Ковалев выйдет на бой против мексиканца Сауля Альвареса 2 ноября. Поединок состоится в Лас-Вегасе.

Источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил ТАСС, что о поединке объявят официально в ближайшее время. С 15 сентября российский боксер начнет активно к нему готовиться.

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Предполагается, что Сауль Альварес заработает за бой около 30 миллионов долларов. Гонорар Сергея Ковалева после всех положенных выплат станет «семизначным».

Мексиканскому боксеру Саулю Альваресу 29 лет. Он выступает в среднем весе. Альварес — чемпион мира по версиям IBF, WBC, WBA. 36-летний Сергей Ковалев является обладателем титула WBO.