Боксеру Вердехо предъвили обвинения в убийстве беременной любовницы

Боксеру Феликсу Вердехо, выступавший от Пуэрто-Рико на Олимпийских играх 2012 года, предъявили обвинение в убийстве и похищении женщины, которая была беременна от спортсмена, рассказали в Reuters.

Боксера арестовали в воскресенье в Пуэрто-Рико. Сообщается, что его обвиняют в угоне и похищении машины, повлекшей за собой смерть 27-летней Кейшли Родригес и ее нерожденного ребенка. Если вина Вердехо будет доказана, по закону ему может грозить смертная казнь, добавил сайт «Мир 24».