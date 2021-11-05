Боксеру Ричарду Ларти предложили дать «Оскар» за артистичный нокаут

Российский боец смешанных единоборств Абдул-Керим Эдилов победил боксера из Ганы Ричарда Ларти. Россиянину удалось отправить своего соперника в нокаут уже на 43-й секунде боя. Однако Ларти упал настолько артистично, что вызвал бурю пересуд в Сети. Ему предлагают дать «Оскара» за отличную актерскую игру.

С ринга Ларти унесли на носилках. Когда зрители смотрели бой, у многих сложилось впечатление, что он получил «бесконтактный удар»: начал падать еще до того момента, как до него вообще дотронулся соперник. Реакцию интернет-сообщества оценил портал «Ямал-медиа».

Пользователи интернета называют этот бой «веселым». Они пишут, что за такое артистичное и показное падение Ларти нужно присудить какую-нибудь творческую награду. Например, «Оскар».

Некоторые отметили, что похожее по своей зрелищности падение произошло с этим же бойцом в 2019 году, во время поединка с Фабио Уордли. Пока никто из участников обсуждаемого боя не прокомментировал реакцию интернет-сообщества.

Ранее американский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Торнтон скончался спустя полтора месяца после боя на голых кулаках. Причиной смерти спортсмена, которому было всего 38 лет, стали сильнейшие травмы, полученные на ринге.