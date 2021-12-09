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    09 декабря 2021, 11:21

    Боксерша из Бурятии продаст стадо баранов, подаренных ей за медаль на чемпионате мира

    Боксерша из Бурятии Воронцова решила продать баранов, подаренных ей за серебро на ЧМ

    Наза Салех Захи

    Чемпионка России по боксу — Людмила Воронцова из Бурятии — получила в подарок стадо баранов. Спортсменка заявила о своем намерении продать животных.

    Боксерша из Бурятии продаст стадо баранов, подаренных ей за медаль на чемпионате мира

    Она написала в Instagram, что баранов ей подарили фермеры из ее родного Джидинского района.

    Такой необычный сюрприз местные жители преподнесли ей после того, как она получила серебро на чемпионате мира по боксу среди женщин в 2019 году.

    По данным «Сибирь медиа», всего в стаде порядка 50 голов, которые собирали всем миром. Уже два года бараны содержатся на ферме у тренера спортсменки, но за ними некому ухаживать, поэтому животных решили продать.