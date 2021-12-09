Боксерша из Бурятии продаст стадо баранов, подаренных ей за медаль на чемпионате мира

Чемпионка России по боксу — Людмила Воронцова из Бурятии — получила в подарок стадо баранов. Спортсменка заявила о своем намерении продать животных.

Она написала в Instagram, что баранов ей подарили фермеры из ее родного Джидинского района.

Такой необычный сюрприз местные жители преподнесли ей после того, как она получила серебро на чемпионате мира по боксу среди женщин в 2019 году.

По данным «Сибирь медиа», всего в стаде порядка 50 голов, которые собирали всем миром. Уже два года бараны содержатся на ферме у тренера спортсменки, но за ними некому ухаживать, поэтому животных решили продать.