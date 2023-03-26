Спорт 26 марта 2023, 10:11 Боксеров уличили в фиктивной смене мужского пола на женский Глава IBA Кремлев: некоторые боксеры выдавали себя за женщин на соревнованиях Unsplash

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Некоторые боксеры на соревнованиях выдавали себя за женщин. Такое заявление сделал президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. Он описал ситуацию в Telegram-канале.

Кремлев сделал это заявление во время заседания совета директоров ассоциации.

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«В рамках женского чемпионата мира по боксу IBA также не забывает о текущих рабочих вопросах», — отметил он.

По его словам, одной из ключевых тем встречи стали честность и профессионализм представителей бокса. Кремлев отметил, что спортсмены прошли ДНК-тесты. Результаты исследований показали, что не все участники соревнований были честны.

Кремлев отметил, что тестирование выявило обман со стороны некоторых спортсменов. Тех уличили в фиктивной смене пола: выдававшие себя за женщин участники состязаний на деле оказались представителями мужского пола. Этих спортсменов уже исключили из числа соревнующихся.