Боксерам из России разрешили участвовать в международных соревнованиях | 360°

Спорт 05 октября 2022, 14:24 Поделиться Telegram

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Viber Боксерам из России разрешили участвовать в международных соревнованиях IBA сняла санкции с боксеров из России, они смогут выступать на международных турнирах

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Боксеры из России и Белоруссии смогут участвовать в международных соревнованиях под флагом своей страны, а в случае победы получать награды под звуки ее гимна. Международная ассоциация бокса (IBA) сняла ограничения, сообщила Федерация бокса России.

Совет директоров международной организации решил отменить санкции, которые ввели в марте по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). В IBA объявили, что политика не должна влиять на спорт, а боксерам положены равные возможности независимо от национальности и места жительства.

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«К соревнованиям вернутся судьи и технические официальные лица из России и Беларуси, а все боксеры будут выступать под флагами своих стран», — сообщили на сайте Российской Федерации.

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Кроме того, в случае победы на церемониях награждения будут включать государственные гимны. Решение уже вступило в силу, ограничения сняли с 5 октября.

Глава МОК Томас Бах ранее предложил вернуть россиян в большой спорт, однако только в нейтральном статусе и при условии отказа от поддержки спецоперации.

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