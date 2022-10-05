Боксерам из России разрешили участвовать в международных соревнованиях | 360°

Все новости

Мир

05 октября 2022, 15:09

СМИ: «Алросу» исключили из санкционного списка ЕС

Важное

05 октября 2022, 15:08

ВС России поразили три бригады ВСУ на Лисичанском направлении

Реклама

Важное

05 октября 2022, 15:08

ВС РФ уничтожили более 90 военнослужащих ВСУ на Краснолиманском направлении

Спорт

05 октября 2022, 15:08

Кремлев призвал все международные федерации отменить отстранение российских спортсменов

Подмосковье

05 октября 2022, 15:07

Врачи из Подмосковья спасли пенсионерку с опухолью размером 15 см в полости живота

Подмосковье

05 октября 2022, 15:01

Жителям Подмосковья напомнили о правилах перевозки животных в поездах ЦППК

Знаменитости

05 октября 2022, 15:01

Украинские СМИ сообщили, что Пугачева получила гражданство Израиля

Мир

05 октября 2022, 14:58

Финляндия потратит €6 млн на строительство забора на границе с Россией — СМИ

Спецоперация

05 октября 2022, 14:58

Жителей 8 городов эвакуировали в Херсонской области

Спорт

05 октября 2022, 14:24

Боксерам из России разрешили участвовать в международных соревнованиях

IBA сняла санкции с боксеров из России, они смогут выступать на международных турнирах

Читать 360tv в

Боксеры из России и Белоруссии смогут участвовать в международных соревнованиях под флагом своей страны, а в случае победы получать награды под звуки ее гимна. Международная ассоциация бокса (IBA) сняла ограничения, сообщила Федерация бокса России.

Совет директоров международной организации решил отменить санкции, которые ввели в марте по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). В IBA объявили, что политика не должна влиять на спорт, а боксерам положены равные возможности независимо от национальности и места жительства.

Реклама

«К соревнованиям вернутся судьи и технические официальные лица из России и Беларуси, а все боксеры будут выступать под флагами своих стран», — сообщили на сайте Российской Федерации.

Реклама

Кроме того, в случае победы на церемониях награждения будут включать государственные гимны. Решение уже вступило в силу, ограничения сняли с 5 октября.

Глава МОК Томас Бах ранее предложил вернуть россиян в большой спорт, однако только в нейтральном статусе и при условии отказа от поддержки спецоперации.

Спортсмены

Бокс

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама