Спорт 29 декабря 2022, 18:47 Боксера Дэвиса освободили из-под ареста после обвинений в домашнем насилии

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Американский боксер Джервонта Дэвис, которого обвинили в домашнем насилии, вышел на свободу после ареста. Об этом сообщил RT со ссылкой на иностранные СМИ.

За Дэвиса внесли залог в размере 1000 долларов его представители. В полицейском отчете говорится, что спортсмен ударил по лицу женщину, не проживающую с ним на постоянной основе.

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Боксер является чемпионом мира по версии WBA в полусредней весовой категории. В активе бойца — 27 побед в 27 боях. В начале января должен состояться его поединок с Эктором Гарсией.

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