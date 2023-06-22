22 июня 2023, 18:47
Боксер Валуев высказался о решении МОК отозвать признание IBA
Боксер Валуев назвал «политизированным» решение МОК отозвать признание IBA
Международный олимпийский комитет (МОК) лишил признания Международную ассоциацию бокса (IBA). Российский боксер, чемпион мира по версии WВА (2005-2007 и 2008-2009) Николай Валуев высказался о таком решении. Об этом сообщила «Политика сегодня».
Валуев заявил, что данное решение политически мотивировано. Он подчеркнул, что причина заключается в том, что IBA решила допустить российских спортсменов до соревнований с использованием государственных знаков.
Реклама
«Наверное, можно смело сказать, что сегодня Международная федерация бокса единственная позиционировала тот самый спортивный принцип вне политики. Это лишние гвозди в гроб МОК и вообще международного олимпийского движения», — отметил специалист.
Реклама
Реклама