Спорт 22 июня 2023, 18:47 Боксер Валуев высказался о решении МОК отозвать признание IBA Боксер Валуев назвал «политизированным» решение МОК отозвать признание IBA

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Международный олимпийский комитет (МОК) лишил признания Международную ассоциацию бокса (IBA). Российский боксер, чемпион мира по версии WВА (2005-2007 и 2008-2009) Николай Валуев высказался о таком решении. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Валуев заявил, что данное решение политически мотивировано. Он подчеркнул, что причина заключается в том, что IBA решила допустить российских спортсменов до соревнований с использованием государственных знаков.

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«Наверное, можно смело сказать, что сегодня Международная федерация бокса единственная позиционировала тот самый спортивный принцип вне политики. Это лишние гвозди в гроб МОК и вообще международного олимпийского движения», — отметил специалист.