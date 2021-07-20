Боксер Валерий Брудов рассказал о своих ожиданиях от боя Гассиева с Валлишем

Российский боксер Валерий Брудов в разговоре с РЕН ТВ оценил шансы Мурата Гассиева в предстоящем бое с немцем Михаэлем Валлишем. По мнению Брудова, Гассиев может выйти победителем.

Брудов рассказал, что знаком с Гассиевым лично и считает его хорошим боксером и человеком.

«Сильные стороны его известны — сильный удар и хорошая обученность боксерскому мастерству. Гассиев — очень достойный боец. Я считаю, что все шансы на его стороне», — уверен спортсмен.

Бой между Гассиевым и Валлишем пройдет 22 июля на волейбольной арене «Динамо» в Москве, написали «Известия».