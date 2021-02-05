Боксер Усик высказался о Кличко

Украинский боксер Александр Усик назвал довольно хорошими свои отношения с коллегой по рингу Владимиром Кличко. По его словам, слухи о разногласиях придумали журналисты.

«Когда появился слух, что у меня с Владимиром Кличко холодные отношения? Наверное, это журналисты придумали. У меня с ним довольно хорошие отношения. Великолепно к нему отношусь», — заявил Усик в интервью на YouTube-канале «Ходят Слухи».

Он добавил, что великолепно относится к коллеге. По словам боксера, братья Кличко подняли спорт на Украине на высокий уровень. При этом спортсмен признался, что не является большим фанатом бокса Кличко.

«Но то, что они сделали для спорта и продолжают делать, это очень круто. Их знают по всему миру — „Klitschko brothers“. У меня с обоими отличные отношения, Виталий Владимирович может позвонить: „Давай пообедаем, пообщаемся“. Я всегда с удовольствием. Говорим о жизни, о спорте», — поделился боксер.

В ноябре 2020 года Усик сообщил, что мечтает получить звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. На его счету 18 побед и ни одного поражения.