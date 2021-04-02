Боксер Усик назвал условие для перехода в UFC

Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик назвал условие для перехода в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC).

В Instаgrаm Усик отметил, что готов обдумать смену вида спорта в случае поступления сумасшедшего предложения. По его словам, пока он не добился в боксе всего, чего хотел, поэтому в ближайшее время не намерен уходить в смешанные единоборства (MMA).

В феврале Усик назвал довольно хорошими свои отношения с коллегой по рингу Владимиром Кличко. По его словам, слухи о разногласиях придумали журналисты. По словам боксера, братья Кличко подняли спорт на Украине на высокий уровень. При этом спортсмен признался, что не является большим фанатом бокса Кличко.

В ноябре 2020 года Усик сообщил, что мечтает получить звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Об этом он рассказал после боя с британцем Дереком Чисорой.