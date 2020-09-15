Боксер Уильямс завершил карьеру после поражения от Харитонова

Британский боксер Дэнни Уильямс завершил спортивную карьеру после поражения от российского бойца смешанных единоборств (ММА) Сергея Харитонова.

Информацию о своем решении Уильямс подтвердил изданию Daily Mail, но комментировать причины такого поступка отказался.

При этом отмечается, что пока неизвестно, станет ли это решение окончательным, поскольку ранее боксер уже грозился «уйти, чтобы вернуться». В тот раз свое желание завершить спортивную карьеру он объяснил необходимостью оплачивать обучение своих дочерей.

В материале издания указано, что многие друзья и коллеги Уильямса были обеспокоены его состоянием в бою с Харитоновым. По их мнению, выходить на ринг британцу больше не стоит.

Свой последний поединок 47-летний боксер провел 11 сентября против российского бойца смешанного стиля (MMA) Сергея Харитонова. Россиянин одержал победу над британцем техническим нокаутом.

Россиянин Федор Чудинов ранее нокаутировал Умара Садика, защитив пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA).