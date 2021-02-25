Боксер Тайсон Фьюри вызвал на бой Энтони Джошуа

Британский боксер Тайсон Фьюри вызвал Энтони Джошуа на бой. Он готов встретиться с ним в любой день недели.

Чемпион мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри опубликовал свое послание в Twitter.

«Энтони Джошуа не будь как Деонтей Уайлдер, выходи со мной на бой. Позволь мне показать, кто здесь босс», — написал он.

Поклонники бокса посчитали, что это анонс боя, который, скорее всего, состоится. Ранее глава промоутерской компании Matchroom Sport Эдди Хирн неоднократно утверждал, что планирует провести два боя между Джошуа и Фьюри в 2021 году.

В феврале прошлого года Тайсон Фьюри стал чемпионом мира по версии WBC, нокаутировав американца Деонтея Уайлдера. Британский тяжеловес Джошуа удерживает четыре чемпионских пояса в данной весовой категории.

На счету у Фьюри 30 побед и одна ничья, с Уайлдером, у Джошуа — 24 победы и одно поражение.