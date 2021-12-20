Боксер Руслан Проводников победил Али Багаутинова и завершил карьеру

Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) россиянин Руслан Проводников победил бойца смешанных единоборств Али Багаутинова. После этого Проводников объявил о завершении карьеры.

Поединок между Проводниковым и Багаутиновым состоялся в воскресенье в Москве. Раздельным решением судей Проводников одержал победу над экс-претендентом на пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), отметило РИА «Новости».

Бой прошел в рамках бойцовского благотворительного вечера.

«Я хочу сказать, что завершил карьеру! Мне такой путь был дан судьбой! Спасибо за все», — отметил Проводников после завершения боя.

На профессиональном ринге Проводников выиграл 25 боев, из которых 18 нокаутом. На счету спортсмена пять поражений.

Нападающего футбольного клуба «Барселона» Серхио Агуэро объявить о завершении карьеры вынудили проблемы с сердцем. Говоря о своем решении, Агуэро не смог удержаться от слез, и его поддержали бурными аплодисментами.