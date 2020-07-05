Боксер Осипов рассказал о серьезной травме в бою с Мадиевым

Российский боксер Артур Осипов получил серьезную травму на ринге в бою с Магомедом Мадиевым. На восстановление руки может уйти до трех месяцев, а следующий поединок с ним состоится не раньше конца этого года. Об этом он сообщил в разговоре с «360».

Ранее источник «360» сообщил, что Осипов попал в больницу из-за спортивной травмы, которую он получил на тренировке. Боксер сам обратился к медикам 3 июля.

Как рассказал сам спортсмен, эту руку он повредил не на тренировке. «Это был бой за титул чемпиона России с ведущим боксеров страны Магомедом Мадиевым», — отметил Осипов.

По его словам, бой был рассчитан на десять раундов. Он прошел вничью, однако, по словам Осипова, он и его команда верят, что «чуть-чуть победили с маленьким перевесом». При этом боксер выразил уважение к сопернику, назвав его «сильным парнем». Он отметил, что Мадиев на сегодняшний день является первым претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (ВБО).

«В девятом раунде просто руку повредил. Четвертная запястная кость, по-моему. Сейчас все хорошо, потихонечку восстанавливаемся», — рассказал боксер.

Ему поставили спицы, на данный момент рентген показал, что кость поставлена на место, а «рука зарастает».

«Выбыл из тренировочного процесса на пару недель, потом можно будет возобновить тренировки с беговыми работами, ну и дальнейшем постепенно уже боксерскую школу включать. Уже месяца через три, скорее всего, можно какую-то боевую практику вспоминать», — указал Осипов.

Он также добавил, что четыре-пять месяцев, а может быть, и полгода, точно проведет без соревнований, так как большое количество времени уходит на саму подготовку к бою.

«Может быть, к концу года постараемся провести какой-нибудь бой», — заключил боксер.