Спорт 22 ноября 2023, 17:01 Боксер Никита Цзю получил свой первый титул и стал чемпионом Австралии

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Сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю Никита завоевал первый титул в карьере и стал чемпионом Австралии по боксу. Об этом сообщило Ura.ru.

Дзю победил австралийского боксера Дилана Биггса техническим нокаутом в пятом раунде в весовой категории до 69,9 килограмма. Биггс проиграл впервые, ранее у него было 10 побед.

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Отмечается, что Никита Дзю в 16 лет покинул спорт, однако в 2022 году решил вернуться в бокс и начать профессиональную карьеру.