Боксер Мышев рассказал, что болен неизлечимой болезнью

Российский боксер Владимир Мышев рассказал, что болен болезнью Бехтерева — это неизлечимая болезнь, при которой срастаются позвонки. Об этом спортсмен сообщил в интервью «Матч ТВ».

«В ноябре 2019 года мне поставили диагноз болезнь Бехтерева. У тебя срастаются позвонки и позвоночник теряет гибкость. О моем диагнозе знали меньше 20 человек», — поеделился Мышев.

Из-за болезни он вынужден завершить спортивную карьеру всего в 23 года. Сейчас спортсмен занимается ЛФК и регулярно пьет обезболивающие, написала «Газета.ru».