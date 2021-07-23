Боксер Мурат Гассиев нокаутировал Михаэля Валлиша

Бывший чемпион по версиям IBF и WBA Мурат Гассиев победил техническим нокаутом немца Михаэля Валлиша. Встреча прошла на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

Этот бой стал вторым для Гассиева в супертяжелом весе. В конце четвертого раунда россиянин нанес серию ударов Валлишу и тот оказался на ринге. Был отсчитан нокдаун и Гассиев продолжил добивать немца. За несколько секунд до гонга судья решил остановить поединок.

Теперь 27-летний российский боксер стал обладателем чемпионского пояса WBA Asia в супертяжелом весе. На его счету 28 побед (21 нокаутом) и одно поражение. В 2018 году он не смог защитить титулы в бою против украинского боксера Александра Усика. Для 35-летнего Валлиша это поражение стало пятым по счету в карьере при 22 победах.

Промоутер Владимир Хрюнов сообщил РЕН ТВ, что следующий бой Гассиев проведет через два или три месяца.