Боксер Мэйвезер заявил, что готов к бою с Макгрегором и Хабибом в один день
Известный американский профессиональный боксер Флойд Мэйвезер заявил, что хочет вернуться на ринг. И не просто вернуться, а… сразиться с Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым в один день. О намерениях бойца рассказало издание Daily Mail.
Свои слова он подкрепил серией постов в соцсетях, а также добавил, что насладиться обоими поединками зрители могут всего за 250 долларов.
Флойд Мэйвезер за свою карьеру не проиграл ни одного боя.
Ранее российский боец MMA Петр Ян рассказал о своих ожиданиях от предстоящего боя между Хабибом и Фергюсоном. Он считает, что шансы выиграть есть у обоих спортсменов, но у Хабиба они значительно увеличатся, если ему удастся затянуть бой.
Комментатор UFC и комик Джо Роган уверен, что предстоящий бой с Тони Фергюсоном станет самым сложным в карьере Хабиба Нурмагомедова. Он добавил, что соперники Фергюсона после поединка «выглядят так, будто упали с поезда».