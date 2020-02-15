Боксер Мэйвезер заявил, что готов к бою с Макгрегором и Хабибом в один день

Свои слова он подкрепил серией постов в соцсетях, а также добавил, что насладиться обоими поединками зрители могут всего за 250 долларов.

Флойд Мэйвезер за свою карьеру не проиграл ни одного боя.

Ранее российский боец MMA Петр Ян рассказал о своих ожиданиях от предстоящего боя между Хабибом и Фергюсоном. Он считает, что шансы выиграть есть у обоих спортсменов, но у Хабиба они значительно увеличатся, если ему удастся затянуть бой.

Комментатор UFC и комик Джо Роган уверен, что предстоящий бой с Тони Фергюсоном станет самым сложным в карьере Хабиба Нурмагомедова. Он добавил, что соперники Фергюсона после поединка «выглядят так, будто упали с поезда».