Боксер Максим Власов заболел коронавирусом. Бой со Смитом перенесли

Российский боксер максим Власов заразился коронавирусом, и его бой за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе с американцем Джо Смитом-младшим перенесли.

Как сообщил портал Boxing Scene, запланированный в ночь на 14 февраля бой перенесли на неизвестный срок. Власов заявил, что опустошен переносом встречи. Он сообщил, что следовал строгим протоколам, сдавал тесты и у него нет симптомов заболевания.

«Я хорошо подготовлен и отлично провел тренировочный лагерь. Я с нетерпением жду оглашения новой даты боя и возможности продемонстрировать свои навыки», — почеркнул россиянин.

На своей странице в Instagram Власов извинился перед всеми, кто ждал поединка.

Своего соперника он называл сильным, хорошо подготовленным спортсменом, но считал себя более объективно обученным боксером. Власов признавался, что справиться со Смитом будет нелегко.

Генсек Федерации бокса РФ Кирилл Щекутьев ранее заявлял, что россиянин победит американца, но бой предстоит непростой.