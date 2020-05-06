Боксер Ломаченко назвал украинцев и россиян единым народом

«Для меня не было понятия, что это другие люди, другая страна, это граница какая-то. Я все время думал, что мы единый народ», — обратил внимание боец.

Ломаченко напомнил, что многие из его родственников и друзей живут в России, и он не может просто прервать с ними общение, поскольку ему сказали, что «эта страна, которая воюет с нашей страной».

В свою очередь другой украинский боксер Александр Усик поддержал соотечественника и заверил, что тоже будет общаться с близкими, которые находятся в РФ.