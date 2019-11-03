Боксер Ковалев попал в больницу после нокаута в чемпионском бою

«В целях предосторожности Сергея направили в больницу. На всякий случай принято решение провести дополнительную проверку после нокаута», — рассказал собеседник агентства.

Альварес нокаутировал Ковалева в бою за чемпионский титул WBO. Видео Подробнее

Ковалев и Альварес вышли на ринг на арене MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе 3 ноября. Мексиканец нокаутировал соперника в 11-м раунде. После этого Ковалев потерял чемпионский титул по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 килограмма. Альварес завоевал пояс в четвертой весовой категории.

За этот бой мексиканец гарантированно получит 35 миллионов долларов, а россиянин — 12 миллионов долларов. Доходы спортсменов могут увеличиться после продажи прав на рекламу и телетрансляции.

В предыдущий раз россиянин дрался за чемпионский пояс в августе и победил. Его соперником оказался британец Энтони Ярд. А Альварес до этого выходил на ринг в мае, где выступил против американца Дэниела Джейкобса. Мексиканец выиграл.