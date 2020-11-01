Боксер Гассиев нокаутировал Нури Сефери. Спортсмену потребовалась медицинская помощь

Экс-чемпион WBA и IBF в первом тяжелом весе Мурат Гассиев дебютировал в тяжелой категории. В 12-раундовом рейтинговом поединке он выиграл у албанца Нури Сефери техническим нокаутом в первом раунде.

Гассиев занял центр ринга и захватил инициативу, а после небольшой разведки отправил соперника на канвас ринга. Албанец встал на ноги, но судья посчитал, что боксер не может продолжать поединок, и остановил бой за минуту 12 секунд до окончания раунда.

После поражения от россиянина Сефери потребовалась медицинская помощь, сообщил ТАСС.

Гассиев вернулся на ринг после более чем двухлетнего перерыва. Изначально его соперником должен был стать американец Кевин Джонсон, но из-за возникших проблем с документами он не смог вылететь в Россию. Албанец Сефер Сефери должен был заменить американца, но в команде спортсмена был выявлен коронавирус, его заменили на брата, Нури Сефери.

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