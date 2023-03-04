Спорт 04 марта 2023, 02:31 Боксер Гассиев нокаутировал Балогуна в бою и завоевал интерконтинентальный титул WBA Боксер Гассиев победил Балогуна в бою за титул WBA Intercontinental в тяжелом весе РИА «Новости»

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Российский боксер Мурат Гассиев победил американца Майка Балогуна в бою за титул WBA Intercontinental в тяжелом весе. Поединок прошел в Ереване.

Россиянин одержал победу нокаутом во втором раунде. Он стал обладателем чемпионского пояса WBA Inter-Continental в тяжелом весе. Поединок стал для Гассиева первым после возвращения в эту весовую категорию.

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На счету Гассиева теперь 30 побед, 23 из которых он завоевал нокаутом. В активе спортсмена лишь одно поражение. Ранее 28-летний россиянин выступал в первом тяжелом весе. Участвовать в поединках в абсолютной весовой категории он начал с 2020 года.

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Для Балогуна это поражение стало первым за его карьеру. В активе 39-летнего американца 19 побед, из них 15 были завоеваны нокаутом.

В конце января российский боксер Артур Бетербиев защитил три титула чемпиона мира среди боксеров-профессионалов в полутяжелом весе. В бою с британцем Энтони Ярдом россиянин одержал победу техническим нокаутом в восьмом раунде.