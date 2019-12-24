Боксер Флойд Мейвезер стал самым богатым спортсменом десятилетия
Бывший чемпион мира по боксу, не потерпевший за свою карьеру ни одного поражения, Флойд Мейвезер, назван самым высокооплачиваемым спортсменом десятилетия, по версии журнала Forbes. Об этом сообщила «Экспресс газета».
За десять лет его доход составил 915 миллионов долларов. Учитывая гонорары, которые получал спортсмен за выход на ринг, удивляться этому не стоит. Например, за бой с чемпионом UFC Конором Макгрегором Мейвезер получил сразу 300 миллионов долларов. А в противостоянии с другим известным боксером Мэни Пакьяо Флойд заработал 120 миллионов.
Вторую и третью строчки рейтинга заняли представители элитного футбола. Криштиану Роналду заработал за десятилетие 800 миллионов долларов, а его извечный конкурент Лионель Месси на 50 миллионов меньше. Замыкает десятку спортивных богачей представитель гоночных дисциплин: британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон наездил с начала нулевых на 400 миллионов долларов.