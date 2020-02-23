Боксер Фьюри побил Уайлдера и стал чемпионом мира по версии WBC

Британец Тайсон Фьюри побил американца Деонтея Уайлдера и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Победу Фьюри одержал в седьмом раунде. Судья зафиксировал технический нокаут.

Британец нанес первое поражение Уайлдеру за всю его карьеру в профессиональном боксе. Поединок между между Уайлдером и Фьюри в декабре 2018 года завершился ничьей. Теперь у американца 42 победы, одно поражение и одна ничья.

Уайлдер удерживал титул чемпиона мира по версии WBC пять лет. Он защитил его 10 раз. 31-летний Фьюри за свою карьеру пока не проигрывал ни разу. У него 30 побед и одна ничья.

Фьюри начал профессионально заниматься боксом в 2008 году. Он прерывал свои выступления в ринге на 2,5 года из-за депрессии и проблем с наркотиками.