Спорт 10 декабря 2023, 00:30 Боксер Евгений Тищенко стал чемпионом мира по версии WBA Боксер Тищенко завоевал пояс WBA в новой весовой категории «бриджервейт» РИА «Новости»

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Екатеринбургский боксер Евгений Тищенко завоевал титул чемпиона мира по версии (WBA) в весовой категории до 101,6 килограмма. Россиянин нокаутировал противника из Германии Леона Харта во время выступления на турнире IBA Champions Night в Дубае.

Российский боксер отправил немца в нокаут в шестом раунде. Для Тищенко эта победа стала 13-й в карьере в 14 поединках и восьмой досрочной. Харта потерпел уже шестое поражение в своей спортивной карьере.

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Тищенко дебютировал на профессиональном ринге в 2018 году. Большую часть карьеры он провел в рамках первого тяжелого веса (до 90,7 килограмма). Единственное поражение в карьере россиянин потерпел от двукратного претендента на мировые титулы южноафриканца Табисио Мчуну.

Ранее сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю Никита завоевал первый титул в карьере и стал чемпионом Австралии по боксу. Он победил австралийского боксера Дилана Биггса техническим нокаутом в пятом раунде в весовой категории до 69,9 килограмма. Биггс проиграл впервые, ранее у него было 10 побед.