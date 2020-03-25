Боксер Егоров оценил предстоящий бой

Егоров отметил, что о влиянии коронавирусной инфекции на его тренировки пока «трудно сказать».

«Вообще планировал отдохнуть пару недель, а после этого пообщаться с тренерами и обсудить дальнейшие тренировочные планы. Пока не знаю, где проведу следующий тренировочный лагерь. Будем отталкиваться от дальнейших событий и посмотрим, как будет развиваться нынешняя карантинная ситуация и какой срок она будет действовать», — пояснил спортсмен.

Он выразил надежду, что к нормальной жизни вернется раньше, чем через три-четыре месяца.

«Надеюсь, к лету все наладится», — подчеркнул боксер.

По мнению Егорова, «следующий бой должен стать чемпионским, если не случится никаких форс-мажоров».