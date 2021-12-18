Боксер Бетербиев защитил два титула чемпиона мира

Россиянин Артур Бетербиев защитил два титула чемпиона мира по данным Всемирного боксерского совета и Международной боксерской федерации. Его соперником был Маркус Браун.

Бетербиев выступает в весовой категории до 79,38 килограмма. Поединок с Брауном состоялся в Монреале, спортсмен нокаутировал его в девятом раунде.

В первых трех раундах Бетериеву не удалось себя проявить. Он часто промахивался и не успевал за действиями соперника. В конце третьего раунда ситуация изменилась в его пользу.

В четвертом раунде боксер рассек лоб, и понадобился осмотр врача. Бойцу было тяжело, так как все лицо залила кровь.

В седьмом раунде Бетериеву удалось отправить Брауна в нокдаун, а в девятом Брауну не удалось подняться за положенные 10 секунд, после чего судья объявил бой оконченным.

Бетериев побеждал в 100% поединком. Всего он участвовал в 17 боях. Он пять раз защищал титул чемпиона миру по версии Всемирного боксерского совета и второй — по версии Международной боксерской федерации.