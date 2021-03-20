Боксер Беспутин одержал первую победу после лишения титула чемпиона мира

Российский боксер Александр Беспутин победил украинского соперника Виктора Плотникова. Этот бой стал для спортсмена первым с момента лишения регулярного пояса WBA из-за скандала с допингом. Об этом сообщил ТАСС.

Бой Беспутина и Плотникова проходил 20 марта в Москве. Боксеры выходили на ринг в андеркарде поединка чемпиона IBF и WBC в полутяжелом весе Артура Бетербиева и немца Адама Дайнеса. Украинец отказался выходить на третий раунд, после чего была объявлена победа российского спортсмена.

Теперь на счету Беспутина 14 побед, 10 из которых были одержаны нокаутом. Для Плотникова поражение стало 11-м на профессиональном ринге. Всего украинец одержал 33 победы, в числе которых было 15 нокаутом.

Изначально планировалось, что россиянин выйдет на ринг против Максимилиано Верона. Но аргентинец получил положительный тест на наличие коронавируса.

Александр Беспутин осенью 2019 года победил россиянина Раджаба Бутаева, завоевав регулярный пояс WBA. Позже в анализах боксера нашли запрещенное вещество, из-за чего результаты боя аннулировали. Самого спортсмена лишили полученного титула.