Боксер Альварес сообщил о новом поединке с Головкиным

Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес объявил, что осенью состоится его третий бой с россиянином Геннадием Головкиным. Об этом написали «Известия» со ссылкой на профильные СМИ.

«В ближайшие несколько дней мы объявим о бое. Конечно, он будет в сентябре, против Головкина, потому что у нас уже было это соглашение, но также я снова буду драться с Биволом — позже», — уточнил Альварес.

По данным издания, поединок Альвареса с Головкиным намечен на 17 сентября. Уточняется, что первая схватка боксеров в 2017 году закончилась ничьей. В 2018 году во втором бое победил мексиканец.