Внук Пугачевой нокаутировал Алексея Панина по правилам бокса

Российский актер Никита Пресняков победил коллегу Алексея Панина в боксерском поединке на одном из ММА-промоушенов.

Пресняков вышел в октагон в боксерском защитном шлеме и был на 10 килограммов тяжелее оппонента. Бой начался с размена ударами, в котором точнее был Пресняков.

Уже в первом раунде Пресняков отправил Панина в нокдаун, но позволил тому продолжить бой. Алексей в некоторых ситуациях отлетал в угол самостоятельно, чем вызывал удивление у Никиты.

Концовка первого раунда осталась за Паниным, который неожиданно для всех провел неплохую комбинацию, но тут же прозвучал гонг.

Первые секунды второго раунда поставили все на свои места. Пресняков выбросил джеб, а затем достал Панина апперкотом, после которого тот уже не смог подняться.

Для внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова это был дебютный бой, как и для Алексея Панина.

Ранее стало известно, что режиссер Никита Джигурда в марте проведет реванш с бодибилдером Александром Шпаком. Первый бой состоялся в декабре, Шпак нокаутировал оппонента.