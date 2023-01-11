Спорт 11 января 2023, 21:53 Боков и Бессмертный останутся в «Динамо»

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Московское «Динамо» решило продлить договора с защитником Станиславом Бессмертным и форвардом Денисом Боковым. Об этом сообщил RT со ссылкой на сайт клуба.

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Соглашение Бессмертного с командой рассчитано до лета 2026 года, а с Боковым — до декабря 2025 года. Оба футболиста отправятся с основным составом в Абу-Даби на тренировочный сбор. Бессмертный стал самым результативным правым защитником Юношеской футбольной лиги — 2. Ему удалось забить два гола и отметиться восемью результативными передачами.