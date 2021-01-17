Бойцы объяснили намерение Хабиба Нурмагомедова вернуться в спорт. Это пиар?

Хабиб Нурмагомедов еще не принял решение о возвращении — все зависит от исхода встречи Коннора Макгрегора и Дастина Порье. Однако вряд ли он захотел бы вернуться в спорт без одобрения семьи — вероятно, они поддержали его желание, уверены коллеги бойца.

Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Шлеменко подчеркнул, что Хабиб еще не принял решение о возвращении в спорт.

«Хабиб дал понять, что все будет понятно через неделю, все основные новости — как подерется Коннор и Порье. Если они смогут его заинтересовать или разжечь в нем желание, тогда он вернется», — отметил он.

Четырехкратный чемпион мира по боевому самбо Виталий Минаков уверен: Нурмагомедов не стал бы давать надежду на свое возвращение вопреки воле своей семьи. Он напомнил, что боец принял решение уйти из спорта ради матери, которая осталась одна. Сильно повлияла и смерть отца спортсмена, который был его главным тренером. Кроме того, после победы над американцем Гейджи был очень эмоциональный момент.

«Если он вернется, это будет здорово. Значит, в семье поддержали это решение, оно было принято совместно. <…> Наверняка и отношение матери со временем поменялось. Думаю, если бы семья настаивала, вряд ли бы он захотел вернуться», — рассказал Минаков.

Он отметил, что такое отношение — правильно, потому что Хабиб всю жизнь отдал борьбе и сейчас ему будет очень сложно найти себя вне октагона.

«Хабиб — фигура достаточно большого масштаба, и уйти из этого, где по большому счету ты становишься обычным человеком… Потому что твои победы — это хорошо, но они в определенном направлении. Это все очень быстро забудется, останется где-то сзади, можно будет двигаться дальше. Поэтому лучше, если тебе позволят продлить свой спортивный век, заниматься тем, что ты любишь, лелеешь, и тем, что тебе приносит удовольствие», — подчеркнул Минаков.

Он отметил, что с последнего поединка прошло не так много времени, поэтому сильно форму растерять нельзя. Если Хабиб не переставал тренироваться после своего заявления, ему понадобится времени не больше, чем он уделял подготовке раньше. Минаков отметил, что для человека, который держит себя в форме, более чем достаточно 10 недель.

Уход ради пиара?

«Для того чтобы что-то пиарить, ему не нужно было делать такие шаги. У него популярности выше крыши, более чем достаточно, чтобы продвигать что угодно. Для этого необязательно делать такие шаги, чтобы добавить популярность. Это пишут люди, которые далеки от спорта», — подчеркнул Минаков.

Он отметил, что комментаторы, которые это пишут, не могут знать, чем живет спортсмен, какие лишения и тяготы он переживает в жизни, какие травмы получает — не только физические, но и моральные. Они не могут знать, что подтолкнуло его принять решение уйти и что могло повлиять на решение о возможном возвращении.