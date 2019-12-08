  • Бойцу UFC разорвало губу до зубов

    08 декабря 2019, 11:16

    Алена Макаренко

    Голландский тяжеловес Алистар Оверим получил сильную травму на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Вашингтоне. Суринамец Жаирзиньо Розенструйка нокаутирующим ударом разбил сопернику губу.

    Оверим пропустил удар в конце боя, кулак Розенструйка пришелся ему точно по лицу. У голландца на верхней губе появилась глубокая трещина, пошла кровь, стали видны зубы.

    «Чеееерт. Вот жуть», — так на травму отреагировал глава UFC Дэйна Уайт в Instagram.

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    Этот поединок стал главным на турнире UFC в Вашингтоне. Он состоял из пяти раундов. Изначально Оверим лидировал. Однако за четыре секунды до конца боя суринамский спортсмен нокаутировал соперника. Таким образом, Оверим потерпел 18-е поражение в карьере.

    Розенструйк уже победил в 10 поединках. В июне 2019 года он отправил американца Алена Краудера во второй самый быстрый нокаут в истории дивизиона тяжеловесов в UFC.

    На счету Оверима 45 побед в MMA. Голландец известен досрочными окончаниями поединков с россиянами — Сергеем Павловичем и Алексеем Олейником.