Бойцу UFC разорвало губу до зубов

Голландский тяжеловес Алистар Оверим получил сильную травму на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Вашингтоне. Суринамец Жаирзиньо Розенструйка нокаутирующим ударом разбил сопернику губу.

Оверим пропустил удар в конце боя, кулак Розенструйка пришелся ему точно по лицу. У голландца на верхней губе появилась глубокая трещина, пошла кровь, стали видны зубы.

«Чеееерт. Вот жуть», — так на травму отреагировал глава UFC Дэйна Уайт в Instagram.

Этот поединок стал главным на турнире UFC в Вашингтоне. Он состоял из пяти раундов. Изначально Оверим лидировал. Однако за четыре секунды до конца боя суринамский спортсмен нокаутировал соперника. Таким образом, Оверим потерпел 18-е поражение в карьере.

Розенструйк уже победил в 10 поединках. В июне 2019 года он отправил американца Алена Краудера во второй самый быстрый нокаут в истории дивизиона тяжеловесов в UFC.

На счету Оверима 45 побед в MMA. Голландец известен досрочными окончаниями поединков с россиянами — Сергеем Павловичем и Алексеем Олейником.