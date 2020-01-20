Бойцу Алексею Олейнику сделают операцию после шоу UFC 246 в Лас-Вегасе

«Хорошо себя чувствую, воодушевлен победой. В принципе все нормально. У меня произошла одна нехорошая вещь за две недели до боя. Лежал на диване, начал вставать, ногу внезапно заклинило. Нашли что-то нехорошее, нужно будет сделать небольшую операцию. Не говорил об этом до боя», — пояснил спортсмен.

По информации газеты «Известия», Олейник обратил внимание на то, что операция пройдет «по типу артроскопии». Он уточнил, что вмешательство необходимо из-за отломившегося «маленького кусочка кости».

«В определенные периоды может заклинивать ногу, что со мной и случалось на протяжении последних двух недель», — рассказал боец.

По его словам, на восстановление необходимо потратить немного времени, чем он и планировал заняться после боя с Грином.

«Месяц отдохну, еще через два буду готов выйти на поединок», — отметил Олейник.