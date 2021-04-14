Бойцов UFC назвали непригодными для профсоюзной борьбы из-за тупости

Американский боец ММА Джимми Флик заявил о завершении карьеры. Решение об уходе 30-летний спортсмен объяснил нежеланием губить здоровье на матчах Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Флик заявил, что бойцам не назначают пенсию. Никакие льготы им тоже не предусмотрены. Слова спортсмена привел сайт Bloody Elbow.

«Сами бойцы слишком тупые, чтобы начать профсоюзную борьбу», — подчеркнул он.

По мнению американца, изменить положение дел невозможно: слишком многие спортсмены «готовы драться на нынешних условиях».

Из-за контроля, которым UFC якобы обладает над рынком, возникает ситуация «обратного аукциона». Спортсмены готовы выходить на бой за меньшие деньги, если поединок обещает оказаться значимым.

«Мне 30 лет, и я делал все, что хотел. Желанием были не деньги, не слава. <…> [UFC] сделал все, что обещал по контракту, все, на что я согласился», — сказал Флик.

На счету у американца 16 побед и пять поражений. Сейчас он намерен проводить больше времени с семьей, помогать жене в достижении ее цели и закончить мемуары.