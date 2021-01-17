Бойцов призвали показать Нурмагомедову все, на что они способны

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз оставил на своей странице в Twitter послание бойцам. Он призвал их показать Нурмагомедову свои силы.

«Действуйте. Покажите ему что-нибудь», — написал Абдель-Азиз, отметив в публикации аккаунт Нурмагомедова.

Абдель-Азиз сделал запись после того, как глава UFC Дана Уайт выступил с обращением касательного будущего Нурмагомедова. По его словам, он может вернуться, если ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье на турнире UFC 257 покажут выдающиеся результаты и вызовут у него желание вернуться в октагон.

Российский боец объявил о завершении карьеры в октябре прошлого года. Он сообщил об этом после победы над американцем Джастином Гейджи. Свое решение Нурмагомедов объяснил обещанием матери не драться после смерти отца.

Ранее Макгрегор заявил, что Нурмагомедов боится с ним драться. Он также отметил, что два года назад он дрался с лучшей версией российского бойца, а тот — с его худшей.